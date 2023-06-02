Formula 1 Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix'si ile devam ediyor
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı İspanya Grand Prix'si Barcelona-Catalunya pistinde düzenlenecek. Sıralama turları yarın, yarış ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Şampiyonada liderliği Max Verstappen ve Red Bull takımı elinde bulunduruyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.
Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 105
3. Fernando Alonso (İspanya): 93
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69
5. George Russell (Büyük Britanya): 50
Takımlar
1. Red Bull: 249
2. Aston Martin: 120
3. Mercedes: 119
4. Ferrari: 90
5. Alpine: 35
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023