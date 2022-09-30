Formula 1'de sıradaki durak Singapur Spor Haberleri Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur'da yapılacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur'da yapılacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Singapur'da olacak. Sezonun 17. yarışı 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak. Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 2 Ekim Pazar günü 15.00'te başlayacak. Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Pilotlar 1 - Max Verstappen (Hollanda): 335 puan 2 - Charles Leclerc (Monako): 219 3 - Sergio Perez (Meksika): 210 4 - George Russell (Büyük Britanya): 203 5 - Carlos Sainz (İspanya): 187 Takımlar 1 - Red Bull: 545 2 - Ferrari: 406 3 - Mercedes: 371 4 - Alpine: 125 5 - McLaren: 107 - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dünya Şampiyonası Formula 1 Singapur Marina Spor Haberler

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