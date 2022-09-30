Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Spor Haberleri

Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur'da yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur'da yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Singapur'da olacak. Sezonun 17. yarışı 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak. Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 2 Ekim Pazar günü 15.00'te başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2 - Charles Leclerc (Monako): 219

3 - Sergio Perez (Meksika): 210

4 - George Russell (Büyük Britanya): 203

5 - Carlos Sainz (İspanya): 187

Takımlar

1 - Red Bull: 545

2 - Ferrari: 406

3 - Mercedes: 371

4 - Alpine: 125

5 - McLaren: 107 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Formula 1 Singapur Marina Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title