Formula 1'de sıradaki durak Kanada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 1'de sıradaki durak Kanada

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Kanada'da olacak. Sezonun 9. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde bulunan 4 bin 361 metrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Kanada Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 150 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 129

3 - Charles Leclerc (Monako): 116

4 - George Russell (Büyük Britanya): 99

5 - Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar

1 - Red Bull: 279

2 - Ferrari: 199

3 - Mercedes: 161

4 - McLaren: 65

5 - Alpine: 47

(Oğuzhan Ort /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title