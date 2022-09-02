Formula 1'de sıradaki durak Hollanda Spor Haberleri Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Hollanda ev sahipliği yapacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Hollanda ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın 15. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek. Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 72 turluk yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak. Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 9, Charles Leclerc ( Ferrari ) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz ( Ferrari ) ise birer yarış galibiyeti elde etti. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Pilotlar 1. Max Verstappen (Hollanda): 284 puan 2. Sergio Perez (Meksika): 191 3. Charles Leclerc (Monako): 186 4. Carlos Sainz (İspanya): 171 5. George Russell (Büyük Britanya): 170 Takımlar 1. Red Bull: 475 2. Ferrari: 357 3. Mercedes: 316 4. Alpine: 115 5. McLaren: 95 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Dünya Şampiyonası Formula 1 Hollanda Ferrari Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Formula 1'de sıradaki durak Hollanda - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.