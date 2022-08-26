Formula 1'de sıradaki durak Belçika Spor Haberleri Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına, Belçika ev sahipliği yapacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına, Belçika ev sahipliği yapacak. F1 heyecanı, bir aylık aranın ardından devam edecek. Şampiyonanın 14. ayağı, Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek. Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 28 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull takımı) 8, Charles Leclerc ( Ferrari ) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz ( Ferrari ) ise birer yarış galibiyeti elde etti. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Pilotlar 1. Max Verstappen (Hollanda): 258 puan 2. Charles Leclerc (Monako): 178 3. Sergio Perez (Meksika): 173 4. George Russell (Büyük Britanya): 158 5. Carlos Sainz (İspanya): 156 Takımlar 1. Red Bull: 431 2. Ferrari: 334 3. Mercedes: 304 4. Alpine: 99 5. McLaren: 95 Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Dünya Şampiyonası Formula 1 Ferrari Belçika Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Formula 1'de sıradaki durak Belçika - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.