Üye Girişi
Haberi Paylaş
Formula 1'de sezonun 5. yarışı ABD'de yapılacak

Formula 1'de sezonun 5. yarışı ABD'de yapılacak

Spor Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 7 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen ve Sergio Perez ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 93 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 87

3. Fernando Alonso (İspanya): 60

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48

5. Carlos Sainz (İspanya): 34

Takımlar

1. Red Bull: 180

2. Aston Martin: 87

3. Mercedes: 76

4. Ferrari: 62

5. McLaren: 14

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Şampiyonası Formula 1 Miami Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title