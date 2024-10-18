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Formula 1'de Amerika Grand Prix'si Heyecanı

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Formula 1 sezonunun 19. yarışı bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Yarış, 5 bin 513 metre uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Amerika Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 19. yarışı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Amerika Grand Prix'si, 5 bin 513 metre uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de, yarış da aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. 2012 yılında açılan bu pistteki en hızlı turu ise 2019'da 1: 36.169 derecesiyle Monakolu pilot Charles Leclerc gerçekleştirdi.

Bu sezon son olarak yapılan Singapur Grand Prix'sinde de damalı bayrağı ilk gören isim McLaren'in Büyük Britanya pilotu Lando Norris oldu.

Amerika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 331 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 279 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 245 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 237 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 190 puan

Takımlar

1 - McLaren: 516 puan

2 - Red Bull: 475 puan

3 - Ferrari: 441 puan

4 - Mercedes: 329 puan

5 - Aston Martin: 86 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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