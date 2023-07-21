FOMGET'ten yeni sezon öncesi 6 transfer

Kulüp Başkanı Yalçın Demirkol: "Hedefimiz gruplara kalmak"

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, yeni sezon öncesi 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

FOMGET, ALG Spor'dan sağ bek Medine Erkan ve sol bek Beyza Kocatürk, Fatih Karagümrük'ten stoper Dilan Yeşim Taşkın, Amedspor'dan Azerbancanlı sağ bek Vusale Seyfaddinova, Kanadalı stoper Gabrielle Diane Viviner ve 46 kez İsrail Kadın Milli Futbol Takımı forması giyen orta saha oyuncusu Marian Awad ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Osmanlı Stadı'nda yeni transferler için imza töreni düzenledi.

YALÇIN DEMİRKOL: HEDEFİMİZ GRUPLAR

Düzenlenen imza töreninde konuşma yapan FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol, şampiyonluk için sezon başı planlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını geçerek gruplara kalmayı hedeflediklerini kaydeden Demirkol, "Geçen sene kaliteli bir kadromuz vardı, bu sene onun üzerine koyarak gideceğiz. Bu sene lig daha zor olacak. Takımımızı güçlendirmek adına oyuncularla sözleşmeler yapacağız. Hedefimiz şampiyonlar ligi gruplarına kalmak. Bunu başarırsak ülkemiz ve Ankara adına büyük bir başarı olacak. Şampiyonluk ünvanımızı da bu sene muhafaza ederek yeniden şampiyon olmayı hedefliyoruz. Geçen sene bütçemiz çok kısıtlıydı. Şampiyonluk gelince sponsorların da ilgisini çektik. Sponsorluk anlaşmalarımızı da yaparak bu seneyi maddi anlamda rahat geçirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Kulübe yeni katılan oyunculardan Medine Erkan, "İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Hepimiz için güzel olsun, başarı dolu bir yıl olsun. Şampiyonlar liginden dolayı heyecanlıyım, benim için ilk olacak. Başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuşurken, Dilan Yeşim Taşkın ise sezon boyunca hem ligde hem de şampiyonlar liginde ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Azerbancanlı futbolcu Vusale Seyfaddinova, transferlerin kulüp için hayırlı olmasını temenni ederek, "Şampiyonlar liginde çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beyza Kocatürk ise yeni sezonda da şampiyon olmayı istediklerini kaydetti.

İsrailli oyuncu Marian Awad, şampiyonlar liginin büyük bir turnuva olduğunu ve önemli bir takıma geldiğini belirterek, "Takım olarak elimizden geleni yapacağız. Geçen sene Türkiye'ye karşı bir maçım oldu. Buraya gelmeden önce FOMGET ile ilgili çok güzel şeyler duydum" derken, Kanadalı futbolcu Gabrielle Diane Viviner ise hazırlıklarını en iyi şekilde yaparak şampiyonlar ligine öyle çıkacaklarını belirtti.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023