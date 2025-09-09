Haberler

FOMGET Kadın Futbol Takımı UEFA Avrupa Kupası'nda Saraybosna ile Karşılaşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, yarın UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna ile karşılaşacak. Maç, Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna ile karşılaşacak.

Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

İtalyan hakem Martina Molinaro'nun yöneteceği karşılaşmada Veronica Martinelli ve Stefania Signorelli??????? yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Başkent ekibi, 18 Eylül'deki rövanş maçında ise rakibini Ankara'da konuk edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
