FOMFET Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor

ÖZEL) FOMFET'te hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Geçtiğimiz yıl Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan ve şampiyonlar ligi için mücadele edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, yeni sezon hazırlıklarını Osmanlı Stadyumu'nda sürdürüyor. 27 Ağustos'ta başlayacak olan 2023-2024 Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk maçına deplasmanda Ataşehir Belediyespor karşısında çıkacak olan başkent ekibi, hem şampiyonluk ünvanını korumak hem de şampiyonlar liginde başarılar elde etmeyi hedefliyor.

YALÇIN DEMİRKOL: GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURDUK

Hazırlıklara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Yalçın Demirkol, 20 Temmuz'da top başı yaptıklarını ve takımdan ayrılan futbolcuların yerini yeni isimlerle doldurduklarını söyledi. 10 transfer yaptıklarını kaydeden Demirkol, "Geçen sene sezon içinde kadro derinliğimiz çok yoktu. Bu sene o sıkıntıyı yaşamamak için transferlerde ince eleyip sık dokuduk. Çünkü hem şampiyonlar liginde mücadele edeceğiz hem de ligde şampiyonluk ünvanımızı korumak için mücadele edeceğiz. Bu 2 hedefimizi yerine getirmek için güçlü bir kadro oluşturduk. Galatasaray'dan Birgül Sadıkoğlu ve Fenerbahçe'den Danielle Marcano ile sözleşme imzaladık. Bugün ilk antrenmanlarına çıktılar. 27 Ağustos'ta Ataşehir deplasmanıyla ilk maçımıza çıkacağız. 6 Eylül'de Arnavutluk'ta ilk maçımızı, 9 Eylül'de ikinci maçımızı yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde bir hayalimiz var, gruplara kalıp orada iyi bir başarı elde etmek istiyoruz. Geçen sene aile ortamı vardı, çok güzel bir dostluk-kardeşlik vardı. Bu sene bunu da muhafaza edip yeni arkadaşlarımızla birlikte bunu devam ettirirsek, başarıların geleceğine inanıyoruz" dedi.

SİYASET ASGAROV: AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK

FOMGET Teknik Direktörü Siyaset Asgarov, her takımın şampiyonluk için oynadığını ve kendilerinin şampiyonluğu hakettiğini belirterek, "Biz bir takım değil bir aile olduk. Biz böylece şampiyonluğu getirdik. Yeni sezonda işimiz daha zor çünkü şampiyon olmayı yeniden istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Takım olarak amacımız Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaktır. Türkiye'yi ve Ankara'yı Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. 10 transferimiz var, takımdan gidenler var, gidenlere başarılar diliyoruz. Yeni oyuncularımız var, iyi transferlerimiz var. Önemli olan transferlerimizin takıma çabuk uyum sağlaması ve önümüze bakmaktır" diye konuştu.

Takım kaptanı ve kaleci Selda Akgöz, bu sene uzun bir maraton olacağını kaydederek, "İyi başlayıp iyi bitirmek zorundayız. Takıma yeni gelen arkadaşlarımız var. Futbol bir uyum oyunu, uyu olmadığı sürece ne kadar yüklenirsen yüklen sonuç ortaya çıkmaz. Uyum sağlayarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Maçlarımızı oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Biz aile olarak bir gruptuk, takıma yeni gelenler de ailemize dahil oldu. Ailemize hoşgeldiler" dedi.

Kulübün yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Birgül Sadıkoğlu da, "Bu güzel aileye katıldığım için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyoruz. Güzel bir takımız, iyi işler çıkartacağımıza inanıyorum. Ligde de şampiyonluğumuzu sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.