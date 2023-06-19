Üye Girişi
Haberler
Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? David Fofana Galatasaray'a gelecek mi?

Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? David Fofana Galatasaray'a gelecek mi?

Spor Haberleri

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Fofana ile gündem oldu. Peki, Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Fofana Galatasaray'a gelecek mi?

Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Fofana Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Fofana Galatasaray'a gelecek mi?

FOFANA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

David Datro Fofana, Premier Lig kulübü Chelsea ve Fildişi Sahili milli takımı için forvet olarak oynayan Fildişili bir profesyonel futbolcudur.

Doğum tarihi: 22 Aralık 2002

(20 yıl yaşında)

David Fofana Galatasaray'a transferi konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title