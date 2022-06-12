Fofana 2 yıl daha Samsunspor'da - Haberler

Fofana 2 yıl daha Samsunspor'da 2022 sezon başı transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcu Moryke Fofana'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 2022 sezon başı transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcu Moryke Fofana'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Önceki gün İstanbul'da Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana ile görüşme sağladı. Yapılan görüşme sonucunda futbolcu Fofana evinde kalarak 2 yıl daha sözleşmesi uzatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Spor Yüksel Yıldırım Samsunspor İstanbul Futbol Spor Haberler

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