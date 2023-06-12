Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda İkinci Olan Çocuklar Köylerinde Konvoyla Karşılandı

Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Kastamonu'yu temsil eden İğdir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Fatma Mece ve Eray Küçükyiğit, yıldız karma kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. Köylerine dönen çocuklar, Türk bayrakları ve konvoy eşliğinde ilgiyle karşılandı.

Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan çocuklar Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köylerinde konvoyla karşılandı.

Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 7-10 Haziran'da düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Kastamonu'yu temsil eden İğdir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Fatma Mece ve Eray Küçükyiğit, yıldız karma kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Öğretmenleri eşliğinde köylerine dönen çocuklar, İğdirliler tarafından Türk bayrakları ve konvoy eşliğinde ilgiyle karşılandı.

Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Canbaz, AA muhabirine, köy halkı tarafından karşılanmanın öğrencileri ve kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Köyde imkanlar az olduğu için çocuklara sporu sevdirmeye çalıştığını belirten Canbaz, "İmkansızlıklar içinde imkan doğurmaya çalışıyoruz. Bunun da karşılığını alıyoruz. Kastamonu'da düzenli bir şekilde il birincisi oluyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye şampiyonluğu için mücadele vereceğiz." dedi.

Destek ve çaba doğrultusunda her çocuğun başarıyı elde edeceğini vurgulayan Canbaz, "Okul Müdürümüz İbrahim Çekici'nin destekleriyle geçen sene de boccede Türkiye üçüncüsü olduk. Çocuklarımızın daha iyi noktalara gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.