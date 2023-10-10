Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktörlük görevine Tite'ı getirdi. Tite, 2024 Aralık sonuna kadar kulüple anlaşmaya vardı.

Flamengo, Tite'ı teknik direktör olarak atadı

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Flamengo'da teknik direktörlük görevine Tite getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Brezilyalı teknik direktörle 2024 Aralık sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2016-22 yılları arasında çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı ile 2019 Copa America şampiyonluğu yaşayan Tite, Flamengo'da bu sezon göreve getirilen üçüncü teknik direktör oldu.

Sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlayan Flamengo, beklenen sonuçların alınamamasının ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile anlaşmıştı. Sampaoli ile 5 aylık süreçte 1.82'lik puan ortalaması yakalayan Brezilya ekibi, 28 Eylül'de deneyimli teknik direktörün görevine son vermişti.

Flamengo, 26 haftası tamamlanan ligde 44 puanla beşinci sırada bulunuyor.