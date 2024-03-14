Üye Girişi
Haberler

FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek sahadan çekildi

Güncelleme:

Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi.

Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbul spor'un sahasında oynadığı Trabzon spor mücadelesinin 73. dakikasında İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarından dolayı takımı sahadan çekmişti. Buna benzer bir olay Bosna Hersek'te yaşandı.

Bosna Hersek Kupası çeyrek finali rövanşında dün akşam FK Sarajevo, Borac Banja Luka'yı ağırladı. Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti. Bu kararın ardından mücadelenin hakemi de bitiş düdüğünü çaldı. Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanı Kenan Magoda, yerel basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Kültür ve Spor Bakanı olarak özellikle Saraybosna'daki tüm spor kulüplerimizin her konuda korunmasına odaklanacağım. Saraybosna kulüplerinin kötü performansından değil, çeşitli sebepler yüzünden nasıl kaybettiğini artık kendi gözlerimizle izlemeyeceğiz. Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, birkaç yıldır gördüğümüz ve sporun gerçek ruhunu kaybeden bu saygısızlığa son vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Spor Güncel Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli? Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title