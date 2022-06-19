FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: Nilson Nelson Gymnasium SalonuHakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar... Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba) Almanya : Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann) Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz) Setler: 22-25, 21-25, 22-25 A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının üçüncü maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçında bugün (TSİ) 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. AA / Fatih Gazioğlu - Spor voleybol Almanya Nelson Küba Spor Haberler

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