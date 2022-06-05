FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Hollanda: 2 - Haberler

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FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Hollanda: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Hollanda: 2

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan ve tie break setine uzayan müsabakadan Sırbistan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa ElWafi (Tunus)

Sırbistan: Sara Lozo, Maja Aleksic, Ana Bjelica, Katarina Lazovic, Jovana Stevanovic, Bojana Drca (Teodora Pusic, Sladjana Mirkovic, Brankica Mihajlovic, Jovana Zelenovic, Jovana Mirosavljevic

Hollanda: Britt Bongaerts, Fleur Savelkoel, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Juliet Lohuis (Myrthe Schoot, Celeste Plak, Indy Baijens

Setler: 27-25, 25-16, 17-25, 22-25, 15-13

Süre: 124 dakika (30, 25,25,28,16) - ANKARA

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