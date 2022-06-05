FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Hollanda: 2 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan ve tie break setine uzayan müsabakadan Sırbistan 3-2 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa ElWafi (Tunus) Sırbistan: Sara Lozo, Maja Aleksic, Ana Bjelica, Katarina Lazovic, Jovana Stevanovic, Bojana Drca (Teodora Pusic, Sladjana Mirkovic, Brankica Mihajlovic, Jovana Zelenovic, Jovana Mirosavljevic Hollanda: Britt Bongaerts, Fleur Savelkoel, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Juliet Lohuis (Myrthe Schoot, Celeste Plak, Indy Baijens Setler: 27-25, 25-16, 17-25, 22-25, 15-13 Süre: 124 dakika (30, 25,25,28,16) - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Hollanda: 2 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.