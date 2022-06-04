FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: AnkaraHakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Nicholas Heckford (İngiltere)Çin: Diao, Jin, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan (Wang Weiyi, Wang Yunlu, Ding, Ni)İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Mazzaro)Setler:... Salon: Ankara Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Nicholas Heckford (İngiltere) Çin: Diao, Jin, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan (Wang Weiyi, Wang Yunlu, Ding, Ni) İtalya : Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Mazzaro) Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18 Süre: 97 dakika (21, 23, 27, 26) FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti. AA / Musa Samur - Spor voleybol Slovakya Ankara İtalya Spor Haberler

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