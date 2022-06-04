FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi
AA - Musa Samur - Spor
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Salon: AnkaraHakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Nicholas Heckford (İngiltere)Çin: Diao, Jin, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan (Wang Weiyi, Wang Yunlu, Ding, Ni)İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Mazzaro)Setler:...
Salon: Ankara
Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Nicholas Heckford (İngiltere)
Çin: Diao, Jin, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan (Wang Weiyi, Wang Yunlu, Ding, Ni)
İtalya : Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Mazzaro)
Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18
Süre: 97 dakika (21, 23, 27, 26)
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor