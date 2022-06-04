FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: AnkaraHakemler: Fabrice Collados (Fransa), Vlastimi Kovar (Çekya)Tayland: Guedpard, Moksri, Nuekjang, Kokram, Kongyot, Bamrungsuk (Pannoy, Tichaya Boonlert, Sooksod, Pairoj, Tichakorn Boonlert, Kumithala, Chuewulim)Belçika: Van Gestel, Janssens, Van de Vyver, Herbots, Van Avermaet,... Salon: Ankara Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Vlastimi Kovar (Çekya) Tayland : Guedpard, Moksri, Nuekjang, Kokram, Kongyot, Bamrungsuk (Pannoy, Tichaya Boonlert, Sooksod, Pairoj, Tichakorn Boonlert, Kumithala, Chuewulim) Belçika: Van Gestel, Janssens, Van de Vyver, Herbots, Van Avermaet, Stragier (Rampelberg, Van Sas, Lemmens, Demeyer, Goris, Krenicky) Setler: 22-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15 Süre: 127 dakika (26, 29, 28, 28, 16) Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Belçika, Tayland'ı 3-2 mağlup etti. AA / Musa Samur - Spor voleybol Tayland Fransa Van Spor Haberler

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