FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi
AA - Musa Samur - Spor
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Salon: AnkaraHakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Nicholas Heckforda (İngiltere)Hollanda: Jasper, Timmerman, Dambrink, Knollema, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Van Aalen, Savelkoel, Plak, Baijens)İtalya: Gennari, Lubian, Bosio, Degradi, Mazzaro, Nwakalor (De Gennaro, Fersino)Setler: 19-25,...
Salon: Ankara
Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Nicholas Heckforda (İngiltere)
Hollanda : Jasper, Timmerman, Dambrink, Knollema, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Van Aalen, Savelkoel, Plak, Baijens)
İtalya: Gennari, Lubian, Bosio, Degradi, Mazzaro, Nwakalor (De Gennaro, Fersino)
Setler: 19-25, 15-25, 15-25
Süre: 68 dakika (24, 22, 22)
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İtalya, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor