FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: AnkaraHakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Nicholas Heckforda (İngiltere)Hollanda: Jasper, Timmerman, Dambrink, Knollema, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Van Aalen, Savelkoel, Plak, Baijens)İtalya: Gennari, Lubian, Bosio, Degradi, Mazzaro, Nwakalor (De Gennaro, Fersino)Setler: 19-25,... Salon: Ankara Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Nicholas Heckforda (İngiltere) Hollanda : Jasper, Timmerman, Dambrink, Knollema, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Van Aalen, Savelkoel, Plak, Baijens) İtalya: Gennari, Lubian, Bosio, Degradi, Mazzaro, Nwakalor (De Gennaro, Fersino) Setler: 19-25, 15-25, 15-25 Süre: 68 dakika (24, 22, 22) FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İtalya, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. AA / Musa Samur - Spor Hollanda voleybol Mısır Van Spor Haberler

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