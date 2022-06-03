FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

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FIVB Voleybol Milletler Ligi

AA - Musa Samur - Spor
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Nicholas Heckforda (İngiltere)Hollanda: Jasper, Timmerman, Dambrink, Knollema, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Van Aalen, Savelkoel, Plak, Baijens)İtalya: Gennari, Lubian, Bosio, Degradi, Mazzaro, Nwakalor (De Gennaro, Fersino)Setler: 19-25,...

Salon: Ankara

Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Nicholas Heckforda (İngiltere)

Hollanda : Jasper, Timmerman, Dambrink, Knollema, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Van Aalen, Savelkoel, Plak, Baijens)

İtalya: Gennari, Lubian, Bosio, Degradi, Mazzaro, Nwakalor (De Gennaro, Fersino)

Setler: 19-25, 15-25, 15-25

Süre: 68 dakika (24, 22, 22)

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İtalya, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor

Hollanda voleybol Mısır Van Spor Haberler

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