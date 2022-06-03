FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi
AA - Musa Samur - Spor
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Salon: AnkaraHakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Katarzyna Sokol (Polonya)Sırbistan: Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca, Lozo (Pusic, Zelenovic, Mirkovic, Mirosavljevic)Bulgaristan: Paskova, Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova,...
Salon: Ankara
Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Katarzyna Sokol (Polonya)
Sırbistan : Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca, Lozo (Pusic, Zelenovic, Mirkovic, Mirosavljevic)
Bulgaristan: Paskova, Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Saykova, Marinova, Milanova, Vasileva)
Setler: 26-24, 25-15, 26-24
Süre: 85 dakika (31, 25, 29)
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor