FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: AnkaraHakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Katarzyna Sokol (Polonya)Sırbistan: Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca, Lozo (Pusic, Zelenovic, Mirkovic, Mirosavljevic)Bulgaristan: Paskova, Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova,... Salon: Ankara Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Katarzyna Sokol (Polonya) Sırbistan : Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca, Lozo (Pusic, Zelenovic, Mirkovic, Mirosavljevic) Bulgaristan: Paskova, Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Saykova, Marinova, Milanova, Vasileva) Setler: 26-24, 25-15, 26-24 Süre: 85 dakika (31, 25, 29) FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. AA / Musa Samur - Spor Sırbistan Slovakya voleybol Polonya Spor Haberler

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