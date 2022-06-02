FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: AnkaraHakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır)Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Van Gestel, Van Avermaet, Van de Vyver (Rampelberg, Van Sas, Stragier, Koulberg)İtalya: Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor, Perinelli, Chirichella (De Gennaro, Fersino, Lubian,... Salon: Ankara Hakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır) Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Van Gestel, Van Avermaet, Van de Vyver (Rampelberg, Van Sas, Stragier, Koulberg) İtalya: Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor, Perinelli, Chirichella (De Gennaro, Fersino, Lubian, Bosio, D'Odorico, Enweonwu, Mazzaro) Setler: 25-21, 19-25, 23-25, 20-25 Süre: 107 dakika (23, 25, 32, 27) FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya, Belçika'yı 3-1 yendi. AA / Emrah Oktay - Spor voleybol Polonya Mısır Van Spor Haberler

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