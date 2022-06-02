FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi
AA - Emrah Oktay - Spor
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Salon: AnkaraHakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır)Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Van Gestel, Van Avermaet, Van de Vyver (Rampelberg, Van Sas, Stragier, Koulberg)İtalya: Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor, Perinelli, Chirichella (De Gennaro, Fersino, Lubian,...
Salon: Ankara
Hakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır)
Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Van Gestel, Van Avermaet, Van de Vyver (Rampelberg, Van Sas, Stragier, Koulberg)
İtalya: Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor, Perinelli, Chirichella (De Gennaro, Fersino, Lubian, Bosio, D'Odorico, Enweonwu, Mazzaro)
Setler: 25-21, 19-25, 23-25, 20-25
Süre: 107 dakika (23, 25, 32, 27)
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya, Belçika'yı 3-1 yendi.
AA / Emrah Oktay - Spor