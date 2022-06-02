FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: AnkaraHakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çekya)Bulgaristan: Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova, Paskova (Zhana Todorova, Barakova, Saykova, Mira Todorova, Milanova, Vasileva)Hollanda: Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis,... Salon: Ankara Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çekya) Bulgaristan : Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova, Paskova (Zhana Todorova, Barakova, Saykova, Mira Todorova, Milanova, Vasileva) Hollanda : Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Reesink, Knollema, Van Aalen, Dambrink) Setler: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7 Süre: 115 dakika (25, 24, 26, 25, 15) FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 yendi. AA / Emrah Oktay - Spor Bulgaristan Hollanda voleybol Karadağ Spor Haberler

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