FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

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FIVB Voleybol Milletler Ligi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Fabrice Collados (Fransa)Çin: Diao, Jin, Yuanyuan Wang, Gong, Li, Yuan (Weiyi Wang, Yunlu Wang, Ding)Hollanda: Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Reesink, Knollema, Van Aalen, Dambrink)Setler: 16-25, 25-22,...

Salon: Ankara

Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Fabrice Collados (Fransa)

Çin: Diao, Jin, Yuanyuan Wang, Gong, Li, Yuan (Weiyi Wang, Yunlu Wang, Ding)

Hollanda : Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Reesink, Knollema, Van Aalen, Dambrink)

Setler: 16-25, 25-22, 25-23, 25-23

Süre: 122 dakika (24, 34, 33, 31)

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Çin, Hollanda'yı 3-1 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Hollanda voleybol Fransa Van Spor Haberler

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