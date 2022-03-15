FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türk hakemler Prof. Dr. Nurper Özbar, Ozan Çağı Sarıkaya ve Yavuz Akdemir'in klasmanını yükseltti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türk hakemler Prof. Dr. Nurper Özbar, Ozan Çağı Sarıkaya ve Yavuz Akdemir'in klasmanını yükseltti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB hakemi olarak dünya salonlarında görev alan hakemlerden Prof. Dr. Nurper Özbar, en üst seviye olan A klasmana yükseltildi.

C klasmanında yer alan Ozan Çağı Sarıkaya B2 klasmanına getirilirken, CEV hakemi olarak kariyerini sürdüren Yavuz Akdemir ise C klasmanına yükselerek FIVB hakemi olarak kariyerine devam etme hakkı kazandı.

Türk hakemlerden Erdal Akıncı da 2021 yılından bu yana A klasman olarak en üst seviyede Türkiye'yi temsil ediyor.

Böylece FIVB klasmanında yer alan Türk voleybol hakemi sayısı dörde yükselmiş oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

voleybol, Türkiye, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title