FIVB'den Rus ve Belaruslu genç voleybolculara izin

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), 1 Ocak 2026'dan itibaren alt yaş gruplarındaki Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası ve kıtasal etkinliklere katılmalarına izin verdi.

FIVB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun Rus ve Belarus pasaportuna sahip olanlar da dahil tüm genç voleybolcuların, yaş gruplarına göre düzenlenen uluslararası ve kıtasal etkinliklere katılmalarına izin verme kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar, yeni nesil genç voleybol ve plaj voleybolu oyuncularının, herhangi bir siyasi müdahale olmaksızın uluslararası yarışmalara katılma temel hakkını güvence altında tutmak amacıyla alındı." denildi.

Rusya ve Belarus'un milli takımlarının turnuvalara katılamamasına ilişkin 1 Mart 2022 tarihli FIVB Yönetim Kurulu kararının ise yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtildi.