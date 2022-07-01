FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Hollanda: 0
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 yendi.
FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-0 (25-23, 25-11, 25-21) mağlup etti. 10'uncu maçında 6. galibiyetine imza atan millilerde Hande 17 sayılık performansıyla ön plana çıkan isim olurken; ona Meryem 12, Zehra 10, Eda 9, Tuğba 7, Cansu 4 sayıyla katkı sağladı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasının üçüncü maçında 1 Temmuz'u 2'sine bağlayan gece TSİ 02.00'de Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor