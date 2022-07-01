FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Hollanda: 0 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 yendi. FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-0 (25-23, 25-11, 25-21) mağlup etti. 10'uncu maçında 6. galibiyetine imza atan millilerde Hande 17 sayılık performansıyla ön plana çıkan isim olurken; ona Meryem 12, Zehra 10, Eda 9, Tuğba 7, Cansu 4 sayıyla katkı sağladı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasının üçüncü maçında 1 Temmuz'u 2'sine bağlayan gece TSİ 02.00'de Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor voleybol Hollanda Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Hollanda: 0 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.