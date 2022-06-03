FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0 - Haberler

FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0 FIVB Milletler Ligi yedinci maçında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. FIVB Milletler Ligi yedinci maçında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Salon: Ankara Hakemler: Parvaznik Igor (Slovakya), Sokol Katarzyna (Polonya) Sırbistan: Lazoviç Katarina, Drca Bojana, Mirkonic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora, Bjelica Anan (Aleksic, Stevonavic, Zelenovic, Kocic, Lozo, Delic, Djurdjevic, Mirosavjevic) Bulgaristan: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova Mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva) Setler: (26-24), (25-15), (26-24) Süre: 85 dakika (31, 25, 29) - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Spor Bulgaristan Sırbistan Slovakya Polonya Spor Haberler

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