FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0 - Haberler

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FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0

FIVB Milletler Ligi yedinci maçında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

FIVB Milletler Ligi yedinci maçında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Parvaznik Igor (Slovakya), Sokol Katarzyna (Polonya)

Sırbistan: Lazoviç Katarina, Drca Bojana, Mirkonic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora, Bjelica Anan (Aleksic, Stevonavic, Zelenovic, Kocic,

Lozo, Delic, Djurdjevic, Mirosavjevic)

Bulgaristan: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova Mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva)

Setler: (26-24), (25-15), (26-24)

Süre: 85 dakika (31, 25, 29) - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Sırbistan Slovakya Polonya Spor Haberler

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