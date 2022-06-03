FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3

FIVB Milletler Ligi sekizinci maçında Hollanda, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

FIVB Milletler Ligi sekizinci maçında Hollanda, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Khattab Taghrid (Mısır), Heckford Nicholas (İngiltere)

Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Jıliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, de Zwart, Reesink, Dambring)

İtalya: Lubian Marina, Bosio Francesca, Gennari Alessia, Bonifacio Sara, Molinov Ofelia, de Gennaro Monica (Fersino, Chirichella, Nwakalor, D'Odorico, Degradi, Enweonwu, Perinelli, Mazzaro)

Setler: 19-25, 15-25, 15-25

Süre: (24,22,22) - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hollanda İtalya Ankara Mısır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title