FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3 - Haberler

FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3 FIVB Milletler Ligi sekizinci maçında Hollanda, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. FIVB Milletler Ligi sekizinci maçında Hollanda, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Salon: Ankara Hakemler: Khattab Taghrid (Mısır), Heckford Nicholas (İngiltere) Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Jıliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, de Zwart, Reesink, Dambring) İtalya: Lubian Marina, Bosio Francesca, Gennari Alessia, Bonifacio Sara, Molinov Ofelia, de Gennaro Monica (Fersino, Chirichella, Nwakalor, D'Odorico, Degradi, Enweonwu, Perinelli, Mazzaro) Setler: 19-25, 15-25, 15-25 Süre: (24,22,22) - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Spor Hollanda İtalya Ankara Mısır Spor Haberler

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