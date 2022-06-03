FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3 - Haberler

FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3
İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVB Milletler Ligi sekizinci maçında Hollanda, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
FIVB Milletler Ligi sekizinci maçında Hollanda, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Khattab Taghrid (Mısır), Heckford Nicholas (İngiltere)
Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Jıliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, de Zwart, Reesink, Dambring)
İtalya: Lubian Marina, Bosio Francesca, Gennari Alessia, Bonifacio Sara, Molinov Ofelia, de Gennaro Monica (Fersino, Chirichella, Nwakalor, D'Odorico, Degradi, Enweonwu, Perinelli, Mazzaro)
Setler: 19-25, 15-25, 15-25
Süre: (24,22,22) - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Spor