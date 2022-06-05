FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 İtalya: 1 - Haberler

FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 İtalya: 1
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Porvaznik Igor (Slovakya), Heckford Nicholas (İngiltere)
Çin: Xinyue, Linyu, Xiangyu, Yuanyuan, Yingying, Ye (Xia, Yunlu, Hanyu, Yizhu, Yixin, Weiyi, Feifan, Yiwen)
İtalya: Marina, Allesia, Elena, Sara, Ofelia, Chinel, (Eleonora, Monica, Francesca, Cristina, Sofia, Carlotta, Nkemdilim, Mazzaro)
Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18
Süre: 97 dakika (21', 23', 27', 26') - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Spor