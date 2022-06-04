FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - İtalya: 1 - Haberler

FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - İtalya: 1 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti. Salon: Ankara Hakemler: Porvaznik Igor (Slovakya), Heckford Nicholas (İngiltere) Çin: Xinyue, Linyu, Xiangyu, Yuanyuan, Yingying, Ye (Xia, Yunlu, Hanyu, Yizhu, Yixin, Weiyi, Feifan, Yiwen) İtalya: Marina, Allesia, Elena, Sara, Ofelia, Chinel, (Eleonora, Monica, Francesca, Cristina, Sofia, Carlotta, Nkemdilim, Mazzaro) Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18 Süre: 97 dakika (21', 23', 27', 26') (Ahmet Furkan Gülap - Cem Geçim - Doğukan Gürel/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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