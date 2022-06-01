FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - Hollanda: 1 - Haberler

FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - Hollanda: 1
İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVM Voleybol Milliler ligi dördüncü maçında Çin, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.
FIVM Voleybol Milliler ligi dördüncü maçında Çin, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Heckford Nicholas (İngiltere), Collados Fabrice (Fransa)
Çin: Yuan Xinyue, Diao Linyu, Yang Hanyu, Gong Xiangyu, Wang Yuanyuan, Jin Ye (Wang Yunlu, Wang Yizhu, Li, Zheng, Wang weiyi, Ding, Ni, Miao)
Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuiz Juliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Boijens, Vos, Jasmer, Timmerman, de Zwart, Reesink Dambring
Setler: 16-25, 25-22, 25-23, 25-23
Süre: 122 dakika (24,34,33,31)
(Cem Geçim/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor