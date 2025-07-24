FIVB Milletler Ligi Çeyrek Finalinde Japonya, Türkiye'yi 3-2 Mağlup Etti

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FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Japonya, Türkiye'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye, organizasyona burada veda etti.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Stanislava Simic (Sırbistan)

Japonya : Seki, Shimamura, Sato, Ishikawa, Miyabe, Wada (Kojima, Fukudome, Kitamado, Nakagawa, Akimoto, Tsukasa, Yoshino, Airi)

Türkiye : Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Aslı Kalaç, Cansu Özbay (Gizem Örge, Hande Baladın, Karutasu, Dilay Özdemir, Simge Aköz, Saliha Şahin)

Setler: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

Süre: 141 dakika

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya, Türkiye'yi 3-2 yendi.

Türkiye, bu sonuçla organizasyona çeyrek finalde veda ederken Japonya yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk setinde Japonya'nın üst üste bulduğu sayıların ardından 6-2 geriye düşen Türkiye, molaya gitti. Ay-yıldızlılar, setin sonlarında bulduğu sayılarla farkı azaltsa da Japonya, 25-21'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Japonya'nın 4-1 geriye düşmesinin ardından başantrenör Ferhat Akbaş, mola aldı. Japonya, defanstaki performansıyla etkili olmaya çalışırken milliler, Yaprak Erkek'in sayıları ve Aslı Kalaç'ın bloklarıyla aradaki farkı açtı: 17-10. Ay-yıldızlı takım, seti 25-16 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Müsabakanın üçüncü seti karşılıklı sayılarla başladı. Japonya'nın farkı 4'e çıkarmasıyla başantrenör Daniele Santarelli, molaya gitti: 10-6. Çekişmeli mücadeleye sahne olan seti kazanan taraf 25-20'lik skorla Japonya oldu ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü set başa baş mücadeleye sahne oldu. Vargas, sette ön plana çıkarken taraftarının desteğini de arkasına alan Türkiye, seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi: 2-2

Karar setini 15-9 kazanan Japonya, Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Japonya'nın yarı finaldeki rakibi, TSİ 21.00'de oynanacak Brezilya-Almanya müsabakasının galibi olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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