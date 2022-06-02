FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 - Hollanda: 2 - Haberler

FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 - Hollanda: 2 FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Salon: Ankara Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti) Bulgaristan: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva) Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Juliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, de Zwart, Reesing Dambring Setler: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7 Süre: 130 dakika (25, 24, 26, 25, 15) (Cem Geçim - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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