FIVB Milletler Ligi: Belçika: 1 - İtalya: 3 FIVM Voleybol Milliler Ligi altıncı maçında İtalya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti. FIVM Voleybol Milliler Ligi altıncı maçında İtalya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Salon: Ankara Hakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır) Belçika: Van Sas Elise, Herbots Britt, Lemmens Nathalie, Van Gestel Celine, Demeyer Nel, Martin Pauline (Goris, Krenicky, Janssens, Van De, Rampelberg, Van Avermaet, Stragier, Koulberg) İtalya: Lubian Marina, Bosio Francesca, Gennari Alessia, Bonifacio Sara, Malinov Ofelia, de Gennaro Monica (Fersino, Chirichella, Nwakalor, D'Odorico, Degradi, Enweonwu, Perinelli, Mazzaro) Setler: 25-21, 19-25, 23-25, 20-25 Süre: 107 dakika (23,25,32,27) (Cem Geçim - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› FIVB Milletler Ligi: Belçika: 1 - İtalya: 3 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.