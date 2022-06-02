FIVB Milletler Ligi: Belçika: 1 - İtalya: 3 - Haberler

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FIVB Milletler Ligi: Belçika: 1 - İtalya: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVB Milletler Ligi: Belçika: 1 - İtalya: 3

FIVM Voleybol Milliler Ligi altıncı maçında İtalya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

FIVM Voleybol Milliler Ligi altıncı maçında İtalya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır)

Belçika: Van Sas Elise, Herbots Britt, Lemmens Nathalie, Van Gestel Celine, Demeyer Nel, Martin Pauline (Goris, Krenicky, Janssens, Van De, Rampelberg, Van Avermaet, Stragier, Koulberg)

İtalya: Lubian Marina, Bosio Francesca, Gennari Alessia, Bonifacio Sara, Malinov Ofelia, de Gennaro Monica (Fersino, Chirichella, Nwakalor, D'Odorico, Degradi, Enweonwu, Perinelli, Mazzaro)

Setler: 25-21, 19-25, 23-25, 20-25

Süre: 107 dakika (23,25,32,27)

(Cem Geçim - İHA)

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