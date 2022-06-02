FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi - Haberler

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FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda üçüncü gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda üçüncü gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Tayland - Sırbistan : 3-2 (25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12)

Bulgaristan - Hollanda : 3-2 (25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7)

Belçika - İtalya: 1-3 (25-21, 19-25, 23-25, 20-25)

FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü gününde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

13.00 Sırbistan - Bulgaristan

16.00 Hollanda - İtalya

19.00 Türkiye - Çin


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Sırbistan Hollanda Ankara Spor Haberler

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