FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi - Haberler

FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda üçüncü gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda üçüncü gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde: Tayland - Sırbistan : 3-2 (25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12) Bulgaristan - Hollanda : 3-2 (25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7) Belçika - İtalya: 1-3 (25-21, 19-25, 23-25, 20-25) FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü gününde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde: 13.00 Sırbistan - Bulgaristan 16.00 Hollanda - İtalya 19.00 Türkiye - Çin Demirören Haber Ajansı / Spor Bulgaristan Sırbistan Hollanda Ankara Spor Haberler

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