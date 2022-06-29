FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

Salon: CalgaryHakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)Türkiye: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge...

Salon: Calgary

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)

Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)

Türkiye : Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Sıla Çalışkan)

Setler: 25-22, 21-25, 25-22, 25-23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, 3. haftanın ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 3. hafta mücadelesine 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada başladı.

AA / Musa Samur - Spor

Porto Riko voleybol Brezilya Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title