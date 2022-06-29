FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Salon: CalgaryHakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)Türkiye: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge... Salon: Calgary Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko) Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie) Türkiye : Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Sıla Çalışkan) Setler: 25-22, 21-25, 25-22, 25-23 A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Milli takım, 3. haftanın ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 3. hafta mücadelesine 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada başladı. AA / Musa Samur - Spor Porto Riko voleybol Brezilya Türkiye Spor Haberler

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