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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Polonya, Tayland'ı 3-0 Yendi

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Polonya, Tayland'ı 3-0 Yendi

Spor Haberleri

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Tayland'ı 3-0 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde, saat 17.00'de Kanada-Güney Kore ve 20.00'de ABD-İtalya maçları yapılacak. FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Tayland : Pimpichaya, Thatdao, Chatchu-On, Ajcharaporn, Jarasporn, Pornpun (Wipawee, Piyanut, Chitaporn, Hattaya, Supattra, Thanacha)

Polonya : Stysiak, Korneluk, Rozanski, Lukasik, Jurczyk, Wenerska (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Pacak, Nowicka)

Setler: 20-25, 16-25, 15-25

Süre: 91 dakika

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Tayland'ı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde, saat 17.00'de Kanada-Güney Kore ve 20.00'de ABD-İtalya maçları yapılacak.

FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

voleybol Antalya Tayland Polonya Spor Haberler

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