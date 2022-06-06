FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı - Haberler

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları 2 ülkede yapılan müsabakalarla tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da ev sahibi yaptığı müsabakalarda İtalya, Bulgaristan ve Belçika'yı yendi, Çin'e kaybetti. Milli takım 9 puanla ilk haftayı 4. sırada tamamladı.

İlk hafta müsabakaları Ankara'nın yanı sıra ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Bossier şehrinde oynandı.

Ligde ilk haftayı Japonya lider tamamladı. İkinci hafta müsabakaları Brezilya ve Filipinler'de 14-19 Haziran'da oynanacak. Milli takım, ikinci hafta müsabakalarında Brezilya'da sırasıyla Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore'yle karşılaşacak.

İlk hafta müsabakalarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

Sıralama Takım O G M P 1 Japonya 4 4 0 11 2 Çin 4 3 1 10 3 ABD 4 3 1 9 4 Türkiye 4 3 1 9 5 Sırbistan 4 3 1 9 6 Brezilya 4 3 1 9 7 Tayland 4 3 1 8 8 Polonya 4 3 1 8 9 Kanada 4 2 2 6 10 İtalya 4 2 2 6 11 Almanya 4 1 3 5 12 Belçika 4 1 3 2 13 Bulgaristan 4 1 3 2 14 Hollanda 4 0 4 2 15 Dominik Cum. 4 0 4 0 16 Güney Kore 4 0 4 0

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