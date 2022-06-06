FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı - Haberler

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FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları 2 ülkede yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları 2 ülkede yapılan müsabakalarla tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da ev sahibi yaptığı müsabakalarda İtalya, Bulgaristan ve Belçika'yı yendi, Çin'e kaybetti. Milli takım 9 puanla ilk haftayı 4. sırada tamamladı.

İlk hafta müsabakaları Ankara'nın yanı sıra ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Bossier şehrinde oynandı.

Ligde ilk haftayı Japonya lider tamamladı. İkinci hafta müsabakaları Brezilya ve Filipinler'de 14-19 Haziran'da oynanacak. Milli takım, ikinci hafta müsabakalarında Brezilya'da sırasıyla Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore'yle karşılaşacak.

İlk hafta müsabakalarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

SıralamaTakımOGMP
1Japonya44011
2Çin43110
3ABD4319
4Türkiye4319
5Sırbistan4319
6Brezilya4319
7Tayland4318
8Polonya4318
9Kanada4226
10İtalya4226
11Almanya4135
12Belçika4132
13Bulgaristan4132
14Hollanda4042
15Dominik Cum.4040
16Güney Kore4040

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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