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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Brezilya: 3 - Japonya: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Brezilya: 3 - Japonya: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin finalleri Ankara'da başladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin finalleri Ankara'da başladı. Çeyrek final karşılaşmasında Brezilya, Japonya'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi çeyrek final müsabakasında Japonya'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Brezilya, yarı finale yükselmeye hak kazandı. Brezilya'nın yarı finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Sırbistan-Amerika karşılaşması sonucu belli olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez Perez (Küba)

Brezilya: Braga Guimaraes, da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy, Bergmann Julia Isabelle, Gambatto Kudiess Julia, Silva Carneiro Macris (Monteibeller Rosamaria, Araujo Natalia, Geraldo Teixeira Loren, Ratzke Roberta Silva)

Japonya: Seki Nanami, Koga Sarina, Yamada Nichika, Hayashi Kotona, İnoue Arisa, Shimamura Haruyo (Ishikawa Mayu, Kojima Manami, Ogawa Erina, Hamamatsu Asuka, Sato Yoshino)

Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14

Süre: 115 dakika (32', 35', 28', 20')

(Evren Doğru - Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Brezilya Japonya Ankara Spor Güncel Haberler

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