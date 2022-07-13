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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde Sırbistan, Amerika'yı setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde Sırbistan, Amerika'yı setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Sırbistan, ilk yar finalist olan Brezilya'nın rakibi oldu.

Turnuva finallerinin ilk karşılaşması olan Brezilya- Japonya maçının galibi aynı zamanda ilk yarı finalist olurken Brezilya'nın yarı finaldeki rakibi de Sırbistan oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Khattab Taghrid (Mısır)

Amerika: Robinson Kelsey, Ogbogu Chiaka, Thompson Jordan, Plummer Kathryn, Washington Haleigh, Poulter Jordyn (Wong- Orantes Justine, Carlini Lauren, Drews Andrea, Frantti Alexandra, Wilhite Sarah)

Sırbistan: Lozo Sara, Aleksic Maja, Bjelica Ana, Milenkovic Bojana, Stevanovic Jovana, Drca Bojana (Lazovic Katarina, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora)

Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15

Süre: 129 dakika (30 - 32 - 25 - 25 - 17)

(Oğuzhan Halil Özbek - Evren Doğru/İHA)

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