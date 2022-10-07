Bu kez olmadı! A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye diş geçiremedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlı ekip daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı. Mücadelenin kazananı ABD oldu.
İLK MAĞLUBİYETİMİZİ ALDIK
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla 2. turda ilk kez kaybetti. Ay-Yıldızlı ekip daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0 mağlup etmişti.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor