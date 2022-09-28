FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
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Salon: Ergo ArenaHakemler: Ivanov Ivaylo (Bulgaristan), Puecher Andrea (İtalya)Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın)Dominik Cumhuriyeti: Gonzalez Ceneida, Martinez Elizabeth,...
Salon: Ergo Arena
Hakemler: Ivanov Ivaylo (Bulgaristan), Puecher Andrea (İtalya)
Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ( Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın)
Dominik Cumhuriyeti: Gonzalez Ceneida, Martinez Elizabeth, Pena Paola, Gonzalez Sthefany, de La Cruz Bethania, Martinez Jineiry (Marte Dharlenis, Guillen Jazmin, Martinez Larysmer)
Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.
Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.
Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.
Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.
A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.