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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Spor Haberleri

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: Ergo ArenaHakemler: Cameron Andrew (Kanada), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu)Güney Kore: Dahyeon Lee, Jeongah Park,...

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ( Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu)

Güney Kore : Dahyeon Lee, Jeongah Park, Hye Seon Yeum, Seonwoo Lee, Seungju Pyo, Juah Lee (Dahye Han, Minkyoung Hwang, Yeun Seo Yoo, Seon Hye Yeum, Kyung Ha Kim)

Setler: 25-14, 25-13, 25-13

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan ve 7-2 üstünlük yakalayan milliler karşısında Güney Kore farkı bir sayıya (13-12) kadar indirdi. Temposunu yeniden artıran ay-yıldızlılar, zorlanmadan ilk seti 25-14 hanesine yazdırdı.

İkinci sette de tempolu oyununu sürdüren A Milli Takım, 10-4 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Domine ettiği maçta farkı giderek artıran milliler, ikinci setten de 25-13 galip ayrıldı.

Üçüncü sette berabere geçilen 4. sayının ardından Saliha Şahin'in servis kullandığı bölümde 11 sayılık seri yakalayan ay-yıldızlılar, rakibine 17-5 üstünlük sağladı. Kalan bölümde kontrolü bırakmayan milliler, seti 25-13, maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Milli takımda Saliha Şahin 17, Ebrar Karakurt 16, Zehra Güneş 7 sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Simge Şebnem Aköz Ebrar Karakurt Zehra Güneş Güney Kore Spor Haberler

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