Fitness eğitmeni Erbay Karakaya, spor yaparken su içmenin önemine dikkati çekti Açıklaması

Sporun hem sağlık hem de iyi bir fizik için önemli olduğunu belirten fitness eğitmeni Erbay Karakaya, spor yaparken vücudun kaybettiği suyu yerine koymak gerektiğini vurguladı.

Sporun hem sağlık hem de iyi bir fizik için önemli olduğunu belirten fitness eğitmeni Erbay Karakaya, spor yaparken vücudun kaybettiği suyu yerine koymak gerektiğini vurguladı.

Erbay Karakaya, yaptığı açıklamada, spora başlamayı düşünenlerin merak ettiği sorulara cevaplar vererek tavsiyelerde bulundu.

Spora yeni başlayacaklara azimli olmalarını ve profesyonel destek alarak çalışmalarını öneren Karakaya, "Günümüzde çoğu kişi spora başladıklarında çok ağır egzersizler yapıyor ve anlık olarak sonuç görmeyi bekliyor. Bu oldukça yanlış. Eğer spora başlayacaksanız hafif egzersizlerle başlamanız lazım. Yanlış hareketler yaparsanız ya da kendinizi çok zorlarsanız vücudunuzda dayanılmaz ağrılar olabilir. Ayrıca sporun etkilerini görmeniz zorlaşır. Kısaca özetlemem gerekirse; azimli olmanız ve pes etmemeniz lazım. En önemlisi de sporu hayatınıza doğru şekilde adapte etmeniz gerekli." ifadelerini kullandı.

Yeni başlayanlar için vücudun spora alıştırılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Karakaya; hafif tempolu yürüyüş, yüzme, ip atlama, bisiklete binme gibi zorlamayacak aktivitelerin vücudun ısınmasına yardımcı olacağını, hafif ağırlıkların da sporda kullanılabileceğini aktardı.

"Su içmeyi sakın ihmal etmeyin"

Spor esnasında su içmenin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erbay Karakaya, "Çünkü spor yaparken vücudumuz çok su kaybediyor ve bu suyu tekrar almazsak vücudumuza yarardan fazla zararımız dokunur." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca sporun etkilerini daha hızlı görmek için beslenmeye de dikkat etmenin şart olduğunu anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Sporu hayatınıza adapte etmek istiyorsanız beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Tabii ki ağır diyetler yapın demiyorum. Sadece daha sağlıklı şekilde beslenmeye çalışın. Her gün mutlaka sebze ve meyve tüketin. Yüksek kalorili ve şeker içerikli gıdalardan uzak durmanız en mantıklısı olur. Yoksa spor yaparken kalori yaktıkça bu zararlı gıdalarla tekrar o kalorileri alırsınız ve sporun etkilerini göremezsiniz. Eğer beslenmenize dikkat etmekte zorluk çekiyorsanız antrenörünüze danışabilirsiniz. Ancak yüksek kilo sorunu olanların diyetisyen desteği almasında fayda var. Diyetisyen desteği ile yapılan spor, daha hızlı etki almanıza yardımcı olacaktır."