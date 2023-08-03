FISU Dünya Üniversite Oyunları, Gençler Arasındaki İletişimi Kolaylaştırıyor

Uluslararası Spor Basını Birliği Başkanı Gianni Merlo, FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın gençler arasında iletişimi kolaylaştırdığını ve farklı kültürlerin bir araya gelmesine olanak sağladığını belirtti.

CHENGDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası Spor Basını Birliği Başkanı Gianni Merlo, Çin'in farklı ülkelerden gelen genç nesiller arasında diyalog ve dostluğun gelişmesi bakımından önemli bir rol oynadığını söyledi.

Xinhua'ya konuşan Merlo, FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın, sporun evrensel dili sayesinde dünyanın dört bir yanından gençleri bir araya getirerek farklı arka planlardan gelen gençler arasındaki iletişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

Merlo, "Chengdu'da düzenlenen FISU Üniversite Oyunları, farklı kültür ve geleneklerden gelen gençlerin birbiriyle sohbet edebildiği bir platform işlevi görüyor. Bu sayede gençler birbirlerini adım adım daha iyi tanıyacak ve en sonunda birbirlerini daha iyi anlama şansına sahip olacak" diye konuştu.

Merlo, "Bu iletişim sayesinde fikir alışverişinde bulunarak birbirleri hakkında daha çok bilgi edinecek ve yeni bakış açıları geliştirecekler" ifadelerini kullandı.

Chengdu'da düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın günümüzde özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Merlo, dünyanın kolektif ve işbirliğine dayalı çaba gerektiren birçok sıkıntıdan muzdarip olduğunu kaydetti.

"Sadece spor şampiyonları değil, dünyanın gelecekteki liderlerini arıyoruz" diyen Merlo, mevcut sorunlara genç liderlerin çözüm bulacağına dair beklentisini dile getirdi.¦