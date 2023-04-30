Fişekhane Yelken Kupası İstanbul'da gerçekleştirildi

Fişekhane Yelken Kupası, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan, birçok kurumsal şirket takımıyla birlikte, bireysel ve hobi amaçlı yarışanlara ev sahipliği yapan Fişekhane Yelken Kupası, bu yıl BAUISC Spring Trophy'nin üçüncü etabı olarak gerçekleşti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon Ataköy, Bakırköy, Zeytinburnu açıklarında 40'a yakın yelkenli yarış teknesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda tekneler IRC-0-1-2-3-4, Sportsboat ve Gezgin sınıflarına ayrılarak her tekne sahip olduğu reyting değerlerine göre kendi sınıfında derecelendirildi.

Yarışların ardından ilk 3'e giren takımlara Fişekhane'de düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.