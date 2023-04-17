Fişekhane Yelken Kupası, 29 Nisan'da düzenlenecek

Fişekhane Yelken Kupası'nın 29 Nisan Cumartesi günü Zeytinburnu sahilinde düzenleneceği bildirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, rüzgar seyrine göre oluşturulacak parkurda saat 12.00'de başlayacak yarışlarda 50'ye yakın yelkenli yarış teknesi mücadele edecek.

Her bir yarışın 90 dakika sürmesinin beklendiği organizasyonda, tekneler IRC-0-1-2-3-4, Sportsboat ve Gezgin sınıflarına ayrılarak her tekne sahip olduğu reyting değerlerine göre kendi sınıfında derecelendirilecek.

Yarışların ardından Fişekhane'de gerçekleşecek törende, her sınıfta dereceye girenlere ödülleri verilecek.