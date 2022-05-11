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Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı

Üniversitelerarası Voleybol Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında Fırat Üniversitesi gruptaki üçüncü maçında Alaattin Keykubat Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Üniversitelerarası Voleybol Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında Fırat Üniversitesi gruptaki üçüncü maçında Alaattin Keykubat Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyon'da devam eden Üniversitelerarası Voleybol Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında Fırat Üniversitesi gruptaki üçüncü maçında Alaattin Keykubat Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek Süper Lige yükseldi. Fırat Üniversitesi erkek voleybol takımı sorumlusu Ercan Sönmez müsabakalara ilişkin değerlendirmesinde, "Grupta oynadığımız üç maçımızı da kazanarak Üniversiteler Süper Lig'e yükselmeyi garantiledik. Artık yarı finaldeyiz. Bundan sonraki hedefimiz finale yükselmek ve Türkiye 1.'si olmak. Bu müsabakalarda görev alan tüm sporcularımı gösterdikleri başarılı performanstan dolayı kutluyorum. İlimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fırat Üniversitesi, voleybol, Türkiye, Spor, Haberler

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