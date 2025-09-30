Haberler

Fırat Gül Elazığspor'a Veda Etti

Elazığspor'un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Fırat Gül, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayımlayarak kulüp camiasına teşekkür etti ve başarılar diledi.

Gül paylaşımında; "Değerli Elazığspor camiası, büyük umutlarla başladığımız sezonda maalesef istediğimiz noktada değiliz. Bunun bir çok sebebi var ancak futbolda önemli olan sonuçtur. Oyunsal olarak istediğimiz seviyeyi yakalasak da skor istediğimiz gibi olmadı. Bu süreçte her şeye rağmen bir mazeretin arkasına sığınmadan işimizi yapmaya çalıştık. Bu süreçte büyük fedakarlık yapıp bize her zaman destek olan başkanımız Ahmet Feti Yılmaz'a, As başkanımız Mustafa Şerifoğulları'na, yönetim kurulumuza, teknik ekibime, personelimize, futbolcularımıza ve sezon başından beri yanımızda olmasa da desteğini esirgemeyen Elazığspor taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elazığspor'a başarılar diliyorum, her şey gönlünüzce olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
